Финальный этап учений ВС России и Узбекистана завершился у границы с Афганистаном

Москва, 6 августа. Активная фаза российско-узбекистанских военных учений на границе Афганистана завершилась. За финальным этапом маневров наблюдал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что на финальном этапе учений военнослужащими был продемонстрирован розыгрыш спецоперации по недопущению перехода условными террористами госграницы.

В ходе маневров совместная группировка войск пресекла прорыв крупных групп «противника» на территорию страны, после чего блокировала и уничтожила неприятеля.

«В основу разработки замысла учения был положен опыт российских ВС по борьбе с незаконными вооруженными формированиями в Сирии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов пригласил своего узбекского коллегу Шухрата Халмухамедова на учения ШОС в Оренбургской области. Отмечается, что маневры «Мирная миссия» пройдут на полигоне Донгузский.