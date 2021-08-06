Депутат Рады Поляков предрек полный провал попыткам Зеленского остановить «СП-2»

Киев, 6 августа. Европейские партнеры Украины готовы поддерживать страну в вопросе «Северного потока — 2» только на словах, уверен депутат Верховной рады Антон Поляков.

Германия и США договорились не вводить новых ограничительных мер против трубопровода. Однако цены на голубое топливо возросли, отметил депутат Рады Поляков. Он предрек полный провал попыткам президента страны Владимира Зеленского остановить российский проект.

«Никто в Европе, а уж тем более в Украине не в состоянии остановить «СП-2». Он будет запущен и станет важным рычагом воздействия на Европу со стороны России», — констатировал парламентарий.

На Украине рассказали, как Москва мастерски обесценила «пургу Зеленского» по «Северному потоку — 2». Президент продолжает озвучивать тезисы о некой коалиции против трубопровода, пояснил депутат. Однако на деле «Газпром» предостерегает Евросоюз от «необдуманных шагов», а представители объединения готовы оказывать Киеву поддержку только из «теплых квартир», пояснил Поляков.

«К тому же, ЕС и самому выгодно перепродавать российский газ Украине по заоблачным ценам, поддержка, она ведь такая», — добавил он.

Ранее экономист Александр Дудчак развеял сомнения украинской стороны в завершении строительства «Северного потока — 2». С аналогичными заявлениями официальный Киев выступал по Крымскому мосту. Таким образом, руководство страны выдает желаемое за действительное, подчеркнул эксперт.