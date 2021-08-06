Стоимость газа в Европе снова обновила рекорд

Москва, 6 августа. Цены на голубое топливо в европейских странах снова увеличились, достигнув рекордного показателя.

Цена на газ в Европе превысила 540 долларов за тысячу кубометров. Об этом стало известно в ходе торгов в пятницу.

Тенденция фиксируется на фоне пожара на заводе российского энергетического холдинга «Газпром», сообщает РИА Новости. Речь идет о производстве, расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе.

Из-за происшествия прокачка топлива по трубопроводу «Ямал — Европа» сократилась более чем в два раза. Пожар был локализован и никто не пострадал, уточняет Федеральное агентство новостей. Однако работы на объекте пришлось приостановить.