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Директора предприятия-банкрота отправили под суд во Владимирской области

  /   Обновлено: 06 августа 2021 11:49
Происшествия
Директора предприятия-банкрота отправили под суд во Владимирской области
pixabay.com  / 

Владимир, 6 августа. Судить будут директора сельхозпредприятия Юрьев-Польского района. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями, которые привели к банкротству компании и ущербу в 66 миллионов рублей.

Следователи во взаимодействии с региональным УФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего бывшего генерального директора ООО «Ручейки».

«По версии следствия, в период с июня 2006 года по декабрь 2013 года руководством ООО «Ручейки» заключались кредитные договоры с банком на сумму более 300 миллионов рублей. В целях уклонения от взятых на себя обязательств было создано юридическое лицо, в которое генеральный директор перевел все имущество сельхозпредприятия», — рассказала ФАН Мария Серова, старший помощник руководителя СК РФ по Владимирской области.

Новое предприятие, используя переведенное имущество, фактически вело деятельность ООО «Ручейки», занималось производством, хранением и реализацией продукции. Но прибыль от этого поступала на счета вновь созданного юридического лица.

«В связи с тем, что обязательства по заключенным кредитным договорам обществом не исполнялись, банком в отношении заемщика инициирована и реализована процедура банкротства. Действиями генерального директора ООО «Ручейки» банку причинен материальный ущерб на сумму более 66 миллионов рублей», — добавили в региональном СКР.

К этому моменту причиненный ущерб возмещен в полном объеме. Вину в преступлении обвиняемый не признает. При этом следователи собрали достаточно доказательств, прокурор вынес обвинительное заключение. Материалы переданы в суд.

Ранее ФАН писал, что прокуратура утвердила обвинения в отношении четырех сотрудников таможни из Санкт-Петербурга. Фигуранты обвиняются в получении крупной взятки. Отягчающим обстоятельством указан предварительный сговор.

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банкротство владимир
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