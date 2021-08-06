Опубликованная патентная заявка Mazda указывает на «возрождение» RX-9

Осака, 6 августа. Новая патентная заявка производителя Mazda удивила многих автолюбителей. Все уже забыли о модельном ряде спортивных купе. Однако опубликованные чертежи напомнили о RX-9.

Фото демонстрируют конструктивные особенности кузова неизвестной машины. Также для каждой детали указаны нормы нагрузок, которые они могут выдержать. А на одном из чертежей явно изображена корма спортивного купе. Причем нельзя отрицать сходство представленных заявок с концепцией RX-Vision от 2015 года. Это приводит к мысли, что публика смотрит на ранние стадии Mazda RX-9.

Изображения свидетельствуют о реализации так называемой пространственной рамной конструкции, которая подразумевает множество рам из экструдированного алюминиевого сплава, образующих каркас модели. Это еще раз отсылает к мнению. что представлен спортивный автомобиль.

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