Школьница пострадала при нападении акулы в США

Вашингтон, 6 августа. Семейный отдых на общественном пляже закончился нападением акулы на 12-летнюю девочку. ЧП произошло в городе Оушен-Сити американского штата Мэриленд.

На момент инцидента ребенок плавал на мелководье. Внезапно на нее накинулся хищник. По словам пострадавшей, она каким-то чудом добралась до берега и вокруг нее было много крови.

Помощь школьнице оказали спасатели. Девочка была госпитализирована в больницу с множественными травмами. Врачи наложили ей более 40 швов. Специалисты подтвердили, что нападавшим хищником была акула. Они не исключили возможность повторных нападений акулы на месте происшествия.