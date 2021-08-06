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Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 79
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Школьница пострадала при нападении акулы в США
Происшествия
Школьница пострадала при нападении акулы в США
wikipedia.org  /  Albert kok

Вашингтон, 6 августа. Семейный отдых на общественном пляже закончился нападением акулы на 12-летнюю девочку. ЧП произошло в городе Оушен-Сити американского штата Мэриленд.

На момент инцидента ребенок плавал на мелководье. Внезапно на нее накинулся хищник. По словам пострадавшей, она каким-то чудом добралась до берега и вокруг нее было много крови.

Помощь школьнице оказали спасатели. Девочка была госпитализирована в больницу с множественными травмами. Врачи наложили ей более 40 швов. Специалисты подтвердили, что нападавшим хищником была акула. Они не исключили возможность повторных нападений акулы на месте происшествия.

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