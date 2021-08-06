Сестра Ким Кардашьян сходит с ума на изоляции

Лос-Анджелес, 6 августа. Американская модель Кортни Кардашьян на десятый день карантина из-за коронавируса нового типа решилась на эксперименты с внешностью. Актриса остригла свои длинные локоны.

Нахождение в изоляции сильно влияет на известную диву. В очередной день она решила запечатлеть, как ее возлюбленный, барабанщик панк-группы Blink-182, Трэвис Баркер обновляет ей имидж. Мужчина отстриг несколько сантиметров черных волос модели. Однако оставшейся длины хватило, чтобы прикрыл обнаженную грудь.

Кардашьян на фотографии позирует без одежды. Нижнюю часть тела она прикрыла халатом, а верхнюю от камеры закрывает лишь обновленная прическа. На других снимках изображены дети бизнесвумен, которые с тоской смотрят за мамой в окна дома.

«Десять дней карантина», — подписала серию снимков модель.

Поклонники пришли в ужас от увиденного. Большинство заявили, что карантин сильно сказался на психике телезвезды, и она постепенно начинает сходить с ума в компании своего бойфренда.

«Какой ужас. Безумие постепенно захватывает тебя»; «Кортни, перестань. Сначала ты говоришь, что не хочешь выставлять напоказ свою личную жизнь, а потом выкладываешь себя с голой грудью»; «Ты сходишь с ума. Перестань это делать», — резко отметили пользователи в соцсетях.

Несмотря на все попытки звездных особ, самой известной из участниц реалити-шоу «Семейство Кардашьян» по-прежнему остается светская львица Ким Кардашьян. После громкого развода с рэпером Канье Уэстом звезда выложила неоднозначный снимок в купальнике.