Смешанная динамика цен наблюдается на открытии российского рынка акций

Москва, 6 августа. Большинство «голубых фишек» демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне относительной стабильности биржевых индексов.

Изменения стоимости наиболее ликвидных ценных бумаг происходили в диапазоне 0,9%, тогда как индекс МосБиржи составил 3832,29 пункта, а индекс РТС — 1653,5 пункта по состоянию на 10:01 по Москве. Об этом говорят результаты торгов.

Локальное снижение стоимости зафиксировано у акций «Яндекса» и «Газпрома» — на минус 0,9% от стоимости. Менее значительные потери понесли ВТБ, «Северсталь» и АФК «Система». Акции «Татнефти» выросли в цене на 0,8%, «Аэрофлота» — на 0,6%.

Специалисты ожидают консолидации рынка в течение дня, ситуация может измениться после публикации трудовой статистики в Соединенных Штатах. Другим фактором, влияющим на цены, может стать растущее расширение российских эмитентов на зарубежный рынок долевого капитала.