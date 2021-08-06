Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 12:15
12:14
Спорт
Кристиан Эриксен посетил тренировку миланского «Интера»
12:11
Происшествия
Все пассажиры автобуса получили травмы при ДТП в Бурятии
12:11
Происшествия
Глава Пушкинского района Подмосковья получил девять лет колонии за взятки
12:09
Происшествия
ФАН публикует кадры с места ДТП с перевернувшимся автобусом в Бурятии
12:08
Происшествия
Юных закладчиков наркотиков из Краснодарского края задержали в Адыгее
12:06
Общество
Петербургских водителей предупредили об ограничении движения на ряде улиц с 9 августа
12:05
Армия
Сергей Шойгу поздравил с профессиональным праздником военных железнодорожников
12:02
Спорт
«Команда сделала все верно»: белорусская атлетка рассказала правду о забеге Тимановской
12:00
Рейтинг антироссийских СМИ
Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 79
11:59
Ближний Восток
Госдеп США призвал нового президента Ирана скорее вернуться к переговорам по СВПД
Все новости

Смешанная динамика цен наблюдается на открытии российского рынка акций
Экономика
Смешанная динамика цен наблюдается на открытии российского рынка акций
pixabay.com  /  FirmBee

Москва, 6 августа. Большинство «голубых фишек» демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне относительной стабильности биржевых индексов.

Изменения стоимости наиболее ликвидных ценных бумаг происходили в диапазоне 0,9%, тогда как индекс МосБиржи составил 3832,29 пункта, а индекс РТС — 1653,5 пункта по состоянию на 10:01 по Москве. Об этом говорят результаты торгов.

Локальное снижение стоимости зафиксировано у акций «Яндекса» и «Газпрома» — на минус 0,9% от стоимости. Менее значительные потери понесли ВТБ, «Северсталь» и АФК «Система». Акции «Татнефти» выросли в цене на 0,8%, «Аэрофлота» — на 0,6%.

Специалисты ожидают консолидации рынка в течение дня, ситуация может измениться после публикации трудовой статистики в Соединенных Штатах. Другим фактором, влияющим на цены, может стать растущее расширение российских эмитентов на зарубежный рынок долевого капитала.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Смешанная динамика цен наблюдается на открытии российского рынка акций
индекс торги биржа ценные бумаги фондовый рынок голубые фишки рынок акций
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru