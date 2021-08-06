Киев, 6 августа. Россия «стырила» название русского языка у Украины, утверждает писательница-националистка Лариса Ницой. Скандальный автор выдвинула предложение по его переименованию.

Лариса Ницой выступила в эфире украинского телеканала с очередным антироссийским заявлением. По мнению писательницы, русский язык якобы украли у Украины. Жителям страны он не нужен, полагает Ницой.

Писательница регулярно продвигает националистические идеи в родной стране. Ницой известна не только как автор, но и как обладатель скандальных предложений в отношении русских.

«Я называю этот язык московским», — подчеркнула украинка.

Лариса Ницой призвала украинцев называть Россию «Московией» — ее «историческим названием». Писательница утверждает, что русский язык не нужен на Украине и предложила переименовать его в «московский». Однако все привыкли на нем общаться.

Закон о государственном языке действует на Украине с 2019 года. Применение его обязательно практически во всех сферах жизни. В разных украинских городах неоднократно случались бытовые конфликты на почве языка.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала закон абсурдным. Дипломат обвинила киевские власти в намеренном разжигании споров между гражданами.

Российский блогер и журналист Вадим Манукян ранее раскритиковал политику Киева в отношении русскоязычных музыкантов. Эксперт полагает, что Украина идет по пути беспрецедентного давления на русский язык.