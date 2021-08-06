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В России заразились коронавирусом еще 22 660 человек

  /   Обновлено: 06 августа 2021 11:33
Общество
В России заразились коронавирусом еще 22 660 человек
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 6 августа. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 22 660 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки.

Сообщение поступило от оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Клинические проявления болезни отсутствовали у 8,3%. Зарегистрировано 792 летальных исхода. Полностью выздоровел от инфекции еще 20 141 пациент.

Крупнейший прививочный пункт откроется 9 августа в Санкт-Петербурге, сообщалось ранее. Он будет расположен в торговом центре «Галерея». Вакцинацию от коронавирусной инфекции можно будет пройти препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт».

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