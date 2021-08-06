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Следователи требуют арестовать бывшего председателя Октябрьского суда Краснодара

  /   Обновлено: 06 августа 2021 11:40
Происшествия
Следователи требуют арестовать бывшего председателя Октябрьского суда Краснодара
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Краснодар, 6 августа. Председателем Следственного комитета РФ с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака о мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

При этом расследование уголовного дела поручили Главному следственному управлению СК России.

«По данным следствия, в 2021 году Байрак незаконно требовал от знакомого передачи ему 2,3 млн рублей. Для этого он изготовил исковое заявление от имени адвоката о взыскании денежных средств якобы за оказанные юридические услуги и принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на домовладение потерпевшего. Затем он потребовал от сотрудников возглавляемого им суда принять исковое заявление и распределил его судье, который наложил арест на домовладение потерпевшего», — рассказали в пресс-службе СК РФ.

Известно, что преступную деятельность Байрака удалось пресечь при проведении совместных мероприятий следователей Следственного комитета и сотрудников ФСБ России.

Байрака задержали, ему предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность). В ходе допроса он частично признал свою вину.

В настоящий момент следствие выступило с ходатайством перед судом об избрании Байраку меры пресечения в виде заключения под стражу.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств вины Байрака в совершении указанных преступлений», — добавили в ведомстве.

Ранее ФАН писал, что суд избрал меру пресечения нотариусу актера Баталова. Его обвиняют в мошенничестве.

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