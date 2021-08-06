Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 12:14
12:14
Спорт
Кристиан Эриксен посетил тренировку миланского «Интера»
12:11
Происшествия
Все пассажиры автобуса получили травмы при ДТП в Бурятии
12:11
Происшествия
Глава Пушкинского района Подмосковья получил девять лет колонии за взятки
12:09
Происшествия
ФАН публикует кадры с места ДТП с перевернувшимся автобусом в Бурятии
12:08
Происшествия
Юных закладчиков наркотиков из Краснодарского края задержали в Адыгее
12:06
Общество
Петербургских водителей предупредили об ограничении движения на ряде улиц с 9 августа
12:05
Армия
Сергей Шойгу поздравил с профессиональным праздником военных железнодорожников
12:02
Спорт
«Команда сделала все верно»: белорусская атлетка рассказала правду о забеге Тимановской
12:00
Рейтинг антироссийских СМИ
Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 79
11:59
Ближний Восток
Госдеп США призвал нового президента Ирана скорее вернуться к переговорам по СВПД
Все новости

Уголовное дело возбудили против экс-председателя районного суда в Краснодаре

  /   Обновлено: 06 августа 2021 11:26
Происшествия
Уголовное дело возбудили против экс-председателя районного суда в Краснодаре
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Краснодар, 6 августа. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о мошенничестве против экс-председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака.

Как сообщили в пятницу в пресс-службе СК, Байрака подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и превышении полномочий. Следствие будет ходатайствовать в суд о его заключении под стражу.

«Председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя Октябрьского районного суда города Краснодара Геннадия Байрака по фактам покушения на мошенничество в особо крупном размере и превышения должностных полномочий», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Следствие считает, что Байрак незаконно потребовал от знакомого 2,3 миллиона рублей. Для этого он воспользовался услугами адвоката, чтобы составить исковое заявление от имени последнего, в котором потребовал взыскать деньги за якобы оказанные юридические услуги. Затем он потребовал у своих подчиненных принять исковое заявление. В результате рассмотрения дела суд наложил арест на домовладение потерпевшего.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Уголовное дело возбудили против экс-председателя районного суда в Краснодаре
суд бастрыкин уголовное дело
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru