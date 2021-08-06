Уголовное дело возбудили против экс-председателя районного суда в Краснодаре

Краснодар, 6 августа. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о мошенничестве против экс-председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака.

Как сообщили в пятницу в пресс-службе СК, Байрака подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и превышении полномочий. Следствие будет ходатайствовать в суд о его заключении под стражу.

«Председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя Октябрьского районного суда города Краснодара Геннадия Байрака по фактам покушения на мошенничество в особо крупном размере и превышения должностных полномочий», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Следствие считает, что Байрак незаконно потребовал от знакомого 2,3 миллиона рублей. Для этого он воспользовался услугами адвоката, чтобы составить исковое заявление от имени последнего, в котором потребовал взыскать деньги за якобы оказанные юридические услуги. Затем он потребовал у своих подчиненных принять исковое заявление. В результате рассмотрения дела суд наложил арест на домовладение потерпевшего.