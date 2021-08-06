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Новую плавполиклинику в Югре построят с учетом пожеланий горожан
Общество
Новую плавполиклинику в Югре построят с учетом пожеланий горожан
pixabay.com

Ханты-Мансийск, 6 августа. Центр профпатологии Югры опросил пациентов, которые проходили на прием в плавполиклинику «Николай Пирогов». Она работает в труднодоступных населенных пунктах региона.

По словам главного врача Центра профпатологии Николая Ташланова, жители региона помогут специалистам понять, какие дополнительные мероприятия необходимы на теплоходе. С мая по октябрь ему предстоит побывать в 43 населенных пунктах Югры.

«Мы решили провести анкетирование, задать вопросы людям. Ответы наших пациентов для нас — это оценка и видение перспектив, вектор в работе Центра», — сообщил Ташланов.

По его словам, пациенты просят, чтобы на «Николае Пирогове» оборудовали аптеку. Хоть для этого и необходим отдельный вид лицензирования, но работы в этом направлении уже ведутся, передает портал Ugra-news.

После того как плавполиклиника завершит навигацию, все предложения югорчан будут изучены.

Как ранее сообщалось, поезд с вагоном для вакцинации от коронавируса начал курсировать по Югре. Его предоставила Свердловская железная дорога.

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теплоход югра плавполиклиника
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