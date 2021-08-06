Перевернувшийся в Бурятии автобус перевозил студентов

Улан-Удэ, 6 августа. Автобус ПАЗ, перевернувшийся в Прибайкальском районе Бурятии, перевозил студентов из лагеря «Ровесник» в Улан-Удэ. В результате ДТП легкие травмы получили несколько человек.

Сейчас всех пассажиров везут в больницу для обследования, после чего будет решаться вопрос о госпитализации. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, сообщил источник ФАН.

Авария произошла на перевале Пыхта. По неустановленной причине транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. На место прибыли сотрудники экстренных служб.