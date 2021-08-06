«Этот день в истории». Что произошло 6 августа, праздники, факты, люди

История пишется каждый день. Чем знаменателен день сегодняшний, расскажем в новом выпуске программы.
«Губит людей не пиво!» — так завещал шурин Горбушкина в фильме Гайдая «Не может быть!». Сегодня — в первую пятницу августа — отмечается Международный день пива.
6 августа 1969 года был установлен рекорд, который так и остался не побитым. Вертолет Ми-12 поднял в воздух 44 тонны груза. Высота полета составила 2 255 метров над землей.
В этот день в 1806 году прекратила свое существование Священная римская империя. Последний император Франц II отрекся от престола.
Что еще произошло 6 августа, узнаете в новом выпуске программы «Этот день в истории».