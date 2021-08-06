Депутат Журавлев: создание новых городов в Сибири вдохнет жизнь и в другие субъекты РФ

Москва, 6 августа. Проект по созданию пяти крупных городов с промышленными и научными центрами в Сибири позволит вдохнуть жизнь и в другие субъекты РФ, считает глава партии «Родина» Алексей Журавлев.

Столь амбициозные программы способны помочь и другим российским регионам, считает депутат.

«Стране необходимо новое масштабное строительство, инфраструктурное освоение пространства», — добавил он.

В таком случае действительно возможен перенос столицы из Москвы в Сибирь, отметил Журавлев.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу призвал возвести от трех до пяти крупных городов, способных стать отраслевыми экономическими центрами Сибири. По его мнению, их создание сделает актуальным перенос столицы.

Ведущий «Первого русского» Юрий Пронько также согласился с таким предложением. Он заявил, что может переехать в Сибирь, если начнется реализация этого проекта, передает «Царьград».