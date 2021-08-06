Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 12:14
12:14
Спорт
Кристиан Эриксен посетил тренировку миланского «Интера»
12:11
Происшествия
Все пассажиры автобуса получили травмы при ДТП в Бурятии
12:11
Происшествия
Глава Пушкинского района Подмосковья получил девять лет колонии за взятки
12:09
Происшествия
ФАН публикует кадры с места ДТП с перевернувшимся автобусом в Бурятии
12:08
Происшествия
Юных закладчиков наркотиков из Краснодарского края задержали в Адыгее
12:06
Общество
Петербургских водителей предупредили об ограничении движения на ряде улиц с 9 августа
12:05
Армия
Сергей Шойгу поздравил с профессиональным праздником военных железнодорожников
12:02
Спорт
«Команда сделала все верно»: белорусская атлетка рассказала правду о забеге Тимановской
12:00
Рейтинг антироссийских СМИ
Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 79
11:59
Ближний Восток
Госдеп США призвал нового президента Ирана скорее вернуться к переговорам по СВПД
Все новости

Депутат Журавлев: создание новых городов в Сибири вдохнет жизнь и в другие субъекты РФ
Общество
Депутат Журавлев: создание новых городов в Сибири вдохнет жизнь и в другие субъекты РФ
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 августа. Проект по созданию пяти крупных городов с промышленными и научными центрами в Сибири позволит вдохнуть жизнь и в другие субъекты РФ, считает глава партии «Родина» Алексей Журавлев.

Столь амбициозные программы способны помочь и другим российским регионам, считает депутат.

«Стране необходимо новое масштабное строительство, инфраструктурное освоение пространства», — добавил он.

В таком случае действительно возможен перенос столицы из Москвы в Сибирь, отметил Журавлев.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу призвал возвести от трех до пяти крупных городов, способных стать отраслевыми экономическими центрами Сибири. По его мнению, их создание сделает актуальным перенос столицы.

Ведущий «Первого русского» Юрий Пронько также согласился с таким предложением. Он заявил, что может переехать в Сибирь, если начнется реализация этого проекта, передает «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Депутат Журавлев: создание новых городов в Сибири вдохнет жизнь и в другие субъекты РФ
шойгу журавлев сибирь партия родина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru