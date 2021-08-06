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МИД Китая назвал вмешательством во внутренние дела новый меморандум США по Гонконгу
Политика
МИД Китая назвал вмешательством во внутренние дела новый меморандум США по Гонконгу
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Игорь Петрашевич

Пекин, 6 августа. Поднебесная выразила протест в связи с американским меморандумом по Гонконгу. Документ предполагает предоставление убежища отдельным категориям лиц.

Меморандум очерняет закон о нацбезопасности Гонконга, уверены в МИД КНР. Соответствующее заявление выпустила канцелярия полномочного представителя внешнеполитического ведомства в специальном административном районе Гонконг. МИД назвал вмешательством во внутренние дела новый документ США.

«Китайское правительство непоколебимо в своей решимости противодействовать вмешательству внешних сил в дела Гонконга и внутренние дела КНР, в решимости защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития», — гласит заявление.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с мнением об ухудшении ситуации в Гонконге. По словам главы государства, Пекин якобы не соблюдает обещания, данные в отношении региона.

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сша китай гонконг
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