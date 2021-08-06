В пятницу, 6 августа, с 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсуждают политическую ситуацию на Украине и шансы на смену антироссийского курса.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил со странной речью по поводу Донбасса, призвав жителей, которые считают себя русскими, покинуть регион, следом проведя неуместную аналогию с Берлинской стеной. Он также добавил, что «Украина будет расти вверх, а Донбасс — в оккупированном и отрезанном виде никуда расти не будет». До этого глава Украины вспоминал, как поедал рапанов в Крыму, пытаясь убедить себя и своих сторонников, что полуостров имеет какое-то отношение к Украине.

Глава комитета парламента Крыма по наградной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в свою очередь выразил сочувствие украинцам из-за «доставшегося им» президента в лице Зеленского. Несмотря на то, что победу Владимиру Зеленскому обеспечило русскоязычное большинство, с каждым днем, проведенным в президентском кресле, действующий глава Украины уводит политику страны все больше в сторону русофобской.

Президент Украины также обвинил Россию в нарушении международных прав, правда, он не уточнил каких конкретно. А лишь выразил негодование относительно выдачи жителям Донбасса российского гражданства.

В конкурсе несуразных высказываний от президента действующего пытается не отставать и бывший. Кравчук заявил, что именно Россия помешала ему построить независимую Украину.

В прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН, эксперты обсуждают политику современной Украины и ее шансы на позитивные перемены.