Соловейчик о ситуации на границе Белоруссии: ЕС играет с огнем, Литва уже доигралась

Действия литовских властей и пограничников не оставляют президенту Белоруссии Александру Лукашенко иного выбора. Об этом в комментарии ФАН рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик, комментируя решение Минска закрыть границу Белоруссии.

Закрыть «каждый метр»

Лукашенко поручил силовым структурам страны закрыть «каждый метр» границы. Одна из главных задач такого шага — население республики должно чувствовать себя спокойно.

«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Белоруссии с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна», — заявил он.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Он поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения.

«Как вы будете это делать, вот после этого совещания, обсудим, соберетесь у госсекретаря. Здесь министр МВД, министр обороны», — добавил Лукашенко, напомнив, что власти не зря вкладывали «колоссальные средства в пограничные войска и силовые структуры». — Вот это мы должны сделать. Элементарно. Не дай бог, они (сопредельные страны. — Прим. ФАН) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали (нелегальных мигрантов. — Прим. ФАН), через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они — тоже... Мы их предупредили, а они пусть думают», — отметил Лукашенко.

ЕС играет с огнем

Как отметил Владимир Соловейчик, действия Лукашенко — это вынужденная мера. Действия литовских властей и пограничников не оставляют Александру Лукашенко иного выбора.

«В данной ситуации решение президента братской нам Республики Беларусь абсолютно оправданно. Лукашенко защищает не только границы своей страны, но и наши, поскольку РФ и РБ находятся в составе Союзного государства. Стало быть, границы Республики Беларусь — это и границы России, их защита — и защита наших границ», — пояснил Владимир Соловейчик.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По его мнению, действия президента РБ являются адекватным ответом на провокационную политику стран Евросоюза и Литвы в частности. Ответом на политику, направленную против коренных интересов трудящегося большинства белорусского народа.

«Страны Евросоюза хотят поиграть с огнем — и как минимум одна из них, конкретно Литва, уже доигралась. Миграционный кризис настиг правящих литовских буржуазных националистов, и за счет соседней страны им его не решить. Белоруссия свои границы защищает. Как и год назад, Лукашенко действует решительно и отбивает все попытки западных империалистических держав превратить Белоруссию в свою колонию. Будь то попытки, которые год назад осуществлялись альянсом либералов и националистов под бело-красно-белыми флагами гитлеровских пособников, палачей и убийц мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны, будь то провокации литовских пограничников», — добавил Владимир Соловейчик.

Эксперт выразил мнение, что позиция Александра Лукашенко в пограничном вопросе найдет поддержку и в белорусском народе, и у абсолютного большинства наших соотечественников, и у всех здравомыслящих людей в других странах.

Ситуация у западных рубежей Белоруссии остается крайне напряженной. Попадающие на территорию Литвы мигранты жалуются на жестокое обращение со стороны силовиков, грабежи и избиения. Как сообщили в белорусской пограничной службе, 4 августа близ литовской границы было обнаружено тело одного из мигрантов. Мужчина еще был жив, но вскоре скончался от причиненных травм разной степени тяжести.