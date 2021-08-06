Онищенко высоко оценил решение Беглова продлить коронавирусные выплаты медикам

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города о продлении до конца сентября выплат коронавирусных надбавок медикам Северной столицы. Это решение высоко оценил депутат Госдумы, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.

Стимулирующие выплаты медицинским работникам Петербурга за лечение пациентов с COVID-19 продлены до 30 сентября, сообщает пресс-служба Смольного.

«Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт‑Петербурга, предусматривающее продление срока предоставления дополнительных мер социальной поддержки работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и контактирующим с пациентами с установленным диагнозом COVID-19 по 30 сентября 2021 года», — говорится в сообщении.

Комментируя эту новость, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил важность материального поощрения медицинских работников, которые работают на переднем крае противодействия пандемии, буквально на пределе сил.

«Это очень правильное решение!» — так в беседе с корреспондентом ФАН оценил Онищенко распоряжение главы правительства Петербурга.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Необходимость продления выплат надбавок медикам определяется реальной ситуацией с коронавирусом в Петербурге, — продолжил парламентарий. — Заболеваемость уже, слава богу, не такая высокая, как была раньше, но тем не менее больных в городе все еще немало. Врачи и, вообще, все медики сейчас работают буквально на пределе сил, на пределе не только физических, но и физиологических возможностей. Это очень тяжелый ритм, знаю это по ситуации в Москве. Работа такая тяжелая, что ее могут выдержать далеко не все, даже при наличии надбавок. Это буквально работа без сна и отдыха».

Онищенко подчеркнул, что даже когда уровень заболевших снизился и уже виден свет в конце тоннеля, необходимо продолжать стимулировать медиков не только морально, но и материально. Парламентарий особо приветствовал, что в Петербурге коронавирусные надбавки распространяются не только на тех, кто работает в «красных зонах» больниц, но и на всех медиков, контактирующих с COVID-19.

«Так что решение очень правильное, такие действия петербургских властей нужно всячески приветствовать», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

В Смольном сообщили, что коронавирусные выплаты петербургским медикам будут производиться из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга. Соответствующие выплаты на общую сумму около 2,3 миллиарда рублей уже получили почти 32 тысячи медицинских работников Северной столицы.

Ранее ФАН сообщил, что губернатор Александр Беглов вывел Санкт-Петербург в лидеры среди российских регионов по темпам вакцинации от COVID-19.