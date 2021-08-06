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Турецкий блогер попала под суд за публикацию непристойных фотографий
Ближний Восток
Турецкий блогер попала под суд за публикацию непристойных фотографий
Global Look Press  /  DanitaDelimont.com

Анкара, 6 августа. Турецкий блогер Мерв Таскин получила повестку в суд за публикацию в соцсетях фотографий, подпадающих под уголовную статью о распространении непристойных материалов в соответствии с законодательством республики. Слушание по делу назначено на октябрь.

В 2020 году девушка направилась в Нидерланды для того, чтобы отметить свое 22-летие, и в ходе путешествия посетила всемирно известный амстердамский Музей секса. После данного визита Таскин выложила в Instagram фотографии некоторых сувениров, в том числе и макарон в форме мужских половых органов. По словам самой девушки, имеющей более полумиллиона подписчиков, в связи с данными публикациями она арестовывалась уже дважды.

«Я дала объяснительную полиции. Я думала, что все кончено, но через несколько месяцев меня снова арестовали. Меня задержали на целую ночь и мне пришлось давать объяснение прокурорам об этих постах. После этого меня отпустили», — сказала она.

В конце октября суд может предъявить блогеру обвинение в нарушении 226 статьи уголовного кодекса Турции — «Публикация непристойных материалов». Наказание предусматривает тюремное заключение на срок от полугода до трех лет, а также денежный штраф.

На своей странице в Instagram Таскин сообщает, что данные фотографии выкладывались исключительно в юмористических целях. Также девушка поблагодарила своих подписчиков за сочувствие.

Кроме того, комментарий на этот счет дала директор амстердамского музея Моника Ван Марлет, связавшаяся с Таскин и выразившая свою поддержку:

«Мы не можем поверить, что это происходит. Наш музей призван просвещать людей по всему миру об истории секса. Мы восхищаемся Вами за то, что Вы выражаете себя и публикуете такие фотографии. Вы — пример для других женщин!».

Турецкая Республика остается одним из самых неблагоприятных с точки зрения свободы слова государств мира. Влиятельные международные организации неоднократно отмечали множественные факты ущемления и преследований как прессы, так и отдельных турецких граждан.

Так, за один лишь 2020 год за оскорбления в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана перед судом предстали 9 772 человека, о чем сообщал член оппозиционной «Республиканской народной партии» Сезгин Танрыкулу. Среди этих людей оказались 290 подростков в возрасте от 12 до 18 лет. В результате 3 655 человек получили тюремные сроки, 3 736 — отсрочку наказания; оставшиеся были оправданы.

В соответствии с турецкой конституцией сфера СМИ не подлежит цензурированию, однако уголовный кодекс и законы о борьбе с терроризмом предоставляют государственным органам широкие возможности для интерпретации тех или иных публичных материалов как противозаконных.

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Все новости / Ближний Восток / Турецкий блогер попала под суд за публикацию непристойных фотографий
турция цензура свобода слова
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