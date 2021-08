Турецкий блогер попала под суд за публикацию непристойных фотографий

Анкара, 6 августа. Турецкий блогер Мерв Таскин получила повестку в суд за публикацию в соцсетях фотографий, подпадающих под уголовную статью о распространении непристойных материалов в соответствии с законодательством республики. Слушание по делу назначено на октябрь.

Turkey: Influencer indicted for sharing images from Amsterdam's Sex Museum



• Merve Taskin was on a trip to the Netherlands when she shared images from inside the museum to her almost half a million Instagram followershttps://t.co/khFbFkjeOA