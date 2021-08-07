Почему МОК придрался к России из-за выступившей на ОИ спортсменки-трансгендера

Олимпийские игры в Токио стали уникальными еще до своего начала, однако к спортивным рекордам это не имело никакого отношения. Впервые путевку на главный спортивный турнир мира получила спортсмен-трансгендер — 43-летняя Лорел Хаббард квалифицировалась в тяжелой атлетике от Новой Зеландии. Сменившим пол людям разрешили участвовать в ОИ еще в 2004 году, но соблюсти все правила и пройти отбор долго никому не удавалось. «Первой ласточкой» стала как раз 87-килограммовая Хаббард, имевшая при рождении имя Гэвин и мужской пол. Право приехать на Игры в Токио она получила законно — на счету трансгендерной тяжелоатлетки есть даже медали чемпионатов мира.

В молодости Хаббард, бывший тогда мужчиной, демонстрировал успехи в тяжелой атлетике. В 1998 году Гэвин установил несколько юниорских рекордов страны и считался одним из самых перспективных спортсменов. Однако переход на взрослый уровень откровенно не задался, к чему вскоре добавились психологические проблемы. Только спустя долгие годы Хаббард нашел «решение», решившись на смену пола. В 2012 году он официально превращается в «женщину» и возвращается в большой спорт. И почти сразу начинаются большие успехи. Для начала Хаббард, после операции взявшая имя Лорел, победила в Открытом чемпионате Австралии. В 2017 году трансгендер добивается своего самого большого успеха — серебряной медали чемпионата мира.



Стоит отметить, что далеко не все соперницы приветливо приняли Хаббард. Даже спортсменки из самых «толерантных» стран мира, вроде США и Великобритании, были недовольны тем, что им приходится соперничать с таким «необычным» атлетом. Недовольство девушек можно понять: хотя формально Лорел соблюдала все требования, было понятно, что в ее руках заложена мужская сила. У мужчин крупнее сердце и легкие, их мышцы несут больше «взрывной» энергии, даже кости у них шире и плотнее. Только лишь заниженным уровнем тестостерона такую разницу купировать нельзя. Неудивительно, что некоторые спортсменки и чиновники выразили открытое возмущение допуском Хаббард к соревнованиям. Но никто их не слушал.



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«Международный олимпийский комитет вновь подтвердил, что борется за принципы инклюзивности и равенства. Тяжело передать мои ощущения, через меня словно проходил ток. Надеюсь, что другие трансгендерные женщины смогут взять с меня пример. Меня начали считать спортсменкой, о чем я всегда мечтала. Возможно, пора заканчивать карьеру, я об этом думаю. На это влияет и мой возраст», — рассказала Лорел чуть позже.

Лорел тяжело переживала холодное отношение коллег: зачастую на турнирах она даже не задерживалась ради флэш-интеревью, стремясь побыстрее проскользнуть в раздевалку. Тем не менее, в Токио она отправиться не побоялась и рассчитывала там как минимум побороться за медаль. Возможно, именно высокие ожидания и огромное внимание нанесли по Хаббард удар — она провалила все три попытки и бесславно покинула Олимпийские игры. Хуже нее не выступил никто. Но Лорен не отчаялась, хотя в первые минуты после неудачи и отказалась говорить с журналистами.

В России первого олимпийского трансгендера обсуждали много и оценки были в основном негативные. Вряд ли в этом есть что-то удивительное: в нашей стране отношение к подобным гражданам вполне определенное. Как оказалось, Международный олимпийский комитет не только с радостью принимает транс-спортсменов на Играх, но и тщательно оберегает их в медийном поле. МОК подверг критике российские телеканалы, выпустившие в эфир передачи, где несколько гостей программы осудили как Хаббард, так и открытого гея-спортсмена Тома Дейли. В частности, упоминается поступок ведущего программы «Время покажет» Анатолия Кузичева, иронически надевшего на себя парик.



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Позже телеведущая Ольга Скабеева выразила несогласие с заявлением МОК, назвав слова представителя Комитета бредом.

«В студии нашей программы, где можно без цензуры высказывать свою точку зрения, — мы обсуждали несправедливые методы подсчета результатов, — когда в одной дисциплине одновременно выступают мужчины и женщины», — пояснила она.

Стоит отметить, что иронический парик, как видится, точно не является серьезным преступлением. Гости передачи лишь высказали свое мнение, а ведущие не могут, да и не должны «накидывать платок на каждый роток».

В МОК отлично понимают абсурдность сложившейся ситуации, однако обязаны идти в русле пресловутой «западной морали» по отношению к России, что трудолюбиво и делают. А для российской стороны самым правильным будет мягкое игнорирование подобных претензий. Если демократия действительно существует, пусть Запад оставит России и ее населению право на собственную позицию.