Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 10:47
10:45
Общество
Петербургским грибникам удалось собрать 150 подосиновиков за час
10:44
Ближний Восток
Министр образования Турции подал в отставку
10:43
Армия
NI: российская роботизированная РСЗО вызвала тревогу у американских военных
10:42
Политика
Памфилова не сомневается в высоком уровне защиты бюллетеней на выборах в Госдуму
10:37
Политика
Грузия опровергла возможность восстановления отношений с Россией
10:36
Экономика
Россиянам могут начать платить за прохождение диспансеризации
10:31
США
Пожары и засуха оставили Калифорнию без запасов воды
10:31
Общество
Крупнейший пункт вакцинации от COVID-19 откроют в петербургском ТЦ «Галерея»
10:25
Экономика
Аналитик Пушкарев спрогнозировал перспективы рубля до конца осени
10:24
Общество
Ночной ливень в Екатеринбурге привел к затоплению нескольких улиц
Все новости

Россиянам могут начать платить за прохождение диспансеризации

  /   Обновлено: 06 августа 2021 10:38
Экономика
Россиянам могут начать платить за прохождение диспансеризации
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 августа. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила выплачивать новые пособия жителям Российской Федерации.

Речь идет о начислениях за своевременное прохождение диспансеризации. Возможность выплаты соответствующего пособия омбудсмен предлагает организовать один раз в три года. Размер выплат может составить 10 тысяч рублей.

«В целях улучшения здоровья россиян прошу Вас рассмотреть возможность запуска федеральной программы «Здоровая Россия»», — цитирует RT обращение Волынец министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

Оснащение государственных российских медучреждений позволяет проводить раннюю диагностику заболеваний, подчеркивает основатель Национального родительского комитета. Предложенная мера направлена на повышение внимания россиян к сохранению здоровья. Также с помощью инициативы могут быть сэкономлены бюджетные средства, которые тратятся на лечение, пишет «ФедералПресс».

ФАН ранее выяснил, каким образом граждан можно мотивировать на прохождение вакцинации. Одним из способов эксперты считают небольшое денежное вознаграждение.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Россиянам могут начать платить за прохождение диспансеризации
россия выплаты диспансеризация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru