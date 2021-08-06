Россиянам могут начать платить за прохождение диспансеризации

Москва, 6 августа. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила выплачивать новые пособия жителям Российской Федерации.

Речь идет о начислениях за своевременное прохождение диспансеризации. Возможность выплаты соответствующего пособия омбудсмен предлагает организовать один раз в три года. Размер выплат может составить 10 тысяч рублей.

«В целях улучшения здоровья россиян прошу Вас рассмотреть возможность запуска федеральной программы «Здоровая Россия»», — цитирует RT обращение Волынец министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

Оснащение государственных российских медучреждений позволяет проводить раннюю диагностику заболеваний, подчеркивает основатель Национального родительского комитета. Предложенная мера направлена на повышение внимания россиян к сохранению здоровья. Также с помощью инициативы могут быть сэкономлены бюджетные средства, которые тратятся на лечение, пишет «ФедералПресс».

ФАН ранее выяснил, каким образом граждан можно мотивировать на прохождение вакцинации. Одним из способов эксперты считают небольшое денежное вознаграждение.