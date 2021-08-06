Аналитик Пушкарев спрогнозировал перспективы рубля до конца осени

Москва, 6 августа. Рост вложений как иностранных, так и российских инвесторов в акции сырьевых компаний станет одним из факторов укрепления рубля, заявил шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.

Курс доллара снизился к рублю в начале торговой сессии Московской биржи. Американская валюта подешевела на 27 копеек и достигла отметки 72,8 рубля. Биржевой курс евро, в свою очередь, вырос на 1 копейку — до 86,4 рубля.

Вероятнее всего, пара доллар-рубль останется в коридоре 72-74 рубля, отметил Пушкарев в беседе с «Российской газетой». Снижение нацвалюты США до 70 рублей также не исключается, но в случае, если нефтяные котировки продолжат плавный подъем в направлении 80 долларов за «бочку».

При этом данные «индекса бигмака» свидетельствуют о неоцененности рубля практически на 60%, заявила ранее обозреватель РИА Новости Ирина Бадмаева. Исходя из цены бургера McDonald's в России и США, доллар должен стоить 30 рублей.