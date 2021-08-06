Шойгу одесским анекдотом ответил на заявления Зеленского о Крыме

, 6 августа. Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу анекдотом прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Крым "принадлежит" Украине.

Ранее в интервью одному из телеканалов Зеленский заявил, что Крым «никогда не будет русской территорией». По его словам, никто не будет любить полуостров так, как украинцы. Шойгу парировал одиозное заявление украинского лидера одесским анекдотом.

«Приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: а здесь бил фонтан? На что одессит ему отвечает: почему бил? Он бил, есть и будет», — сказал Шойгу.

По словам министра обороны РФ, такая же ситуация и с Крымом. Шойгу напомнил, что руководители Украины приходят и уходят, а Крым всегда «был, есть и будет российским».

Ранее глава комитета крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что жители российского полуострова с сочувствием относятся к украинскому народу из-за президентства Зеленского. По его словам, риторика украинского лидера о Крыме является очень циничной и нелогичной. Он предположил, что из-за безграмотной политики властей жизнь на Украине становится хуже, а само государство летит в пропасть, из которой практически невозможно выбраться.