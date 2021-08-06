Блогер Манукян рассказал о визите съемочной группы Ивлеевой к его родным в Мезмае

Совсем скоро канал «Пятница!» выпустит в эфир популярное на YouTube тревел-шоу телеведущей Анастасии Ивлеевой «Блогеры и дороги». Известный блогер Вадим Манукян рассказал о подробностях съемок этого шоу. В рамках одного из выпусков съемочная группа Ивлеевой навестила его родственницу в Мезмае.

фото из личного архива Натальи Пустовойтовой /

Буквально на днях, а если быть точнее — 31 июля, моей жене, писательнице Галине Манукян, позвонила тетя и сказала, что к ней в гости посмотреть ее чудо-сад в Мезмае приехала съемочная группа Анастасии Ивлеевой. Надо сказать, что в Мезмае местные жители считают сад Натальи Пустовойтовой одной из главных достопримечательностей и любые съемочные группы направляют сразу к ней. Тетя жены попросила меня как блогера узнать, что за люди к ней приехали на съемку. Разумеется, про Ивлееву я слышал и раньше, но я не был в курсе, с каким проектом они пожаловали к Наталье. И только потом я узнал, что к ней приехали снимать один из эпизодов второго сезона популярного на YouTube тревел-шоу Анастасии Ивлеевой «Блогеры и дороги». В рамках первого сезона шоу они даже умудрились снять фильм и показать его недавно в кинотеатрах страны.

фото из личного архива Натальи Пустовойтовой /

В эпизоде про Мезмай ведущим станет блогер Виталий Видякин, который в Instagram известен под ником Parapatronov, или как «Сын олигарха», по крайней мере, именно так он себя позиционирует в соцсетях. Перепутать Parapatronov с кем-то другим сложно из-за его желтых волос. Именно он на рекламном постере к фильму держит табличку «Дно».

фото из личного архива Натальи Пустовойтовой /

Остается только ждать выхода нового сезона шоу и эпизода про Мезмай, я надеюсь, что съемочная группа Анастасии Ивлеевой сделает качественный контент про чудо-сад Натальи Пустовойтовой. Я уже слышал критику этих шоу за то, что в них, по сути, высмеиваются российская глубинка и ее обитатели, а известные блогеры таким образом пытаются показать, насколько они близки к народу, но я всегда верю в лучшее и надеюсь, что мезмайский эпизод получится достойным.