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Объем выдачи автокредитов в России увеличился на 60% с начала года
Экономика
Объем выдачи автокредитов в России увеличился на 60% с начала года
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 августа. Российский рынок автокредитования с начала года вырос на 60%. Об этом свидетельствуют данные аналитиков ВТБ.

Объем выдачи автокредитов в России достиг 633 млрд руб. Соответственно увеличился размер среднего чека и теперь он составляет 1,06 млн рублей. Эксперты прогнозируют рост спроса на автокредитование в связи с изменением цен на машины, пишет «Коммерсантъ».

Наиболее часто россияне берут заем на приобретение Lada, Hyundai и Kia. Наивысший уровень выданных автокредитов отмечен в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Долги россиян по кредитам в первом полугодии достигли отметки 2,3 трлн рублей, следует из данных Федеральной службы судебных приставов. Ведомство открыло около 12 млн исполнительных производств по взысканию задолженности в пользу финансовых учреждений, общая сумма которых превышает 2,3 трлн рублей. Почему произошла такая ситуация, объяснила профессор кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, доктор экономических наук Мария Конягина,

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