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Министр здравоохранения России оценил сложность лечения COVID-19
Общество
Министр здравоохранения России оценил сложность лечения COVID-19
roszdravnadzor.ru  /  Росздравнадзор

Москва, 6 августа. Мутации коронавируса привели к усложнению лечения COVID-19. Предотвратить возникновение новых штаммов позволит прохождение вакцинации.

Появление новых штаммов коронавирусной инфекции привело к усложнению лечения COVID-19. Об этом в беседе с изданием kp.ru рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Болезнь хуже поддается лечению, вирус становится более заразным. Эти процессы идут во всем мире», — объяснил он.

Глава Минздрава РФ подчеркнул, что для предотвращения возникновения новых мутаций коронавируса необходимо прервать цепочку передачи болезни. Наиболее эффективным способом прерывания является вакцинация. По словам министра, для этого в стране развернуто порядка 13,5 тысячи прививочных пунктов.

Прохождение процедуры вакцинации позволяет в значительной мере снизить вероятность заболевания COVID-19 в тяжелой форме. В России применяются препараты отечественного производства, доказавшие свою эффективность результатами проведенных исследований. Как передает «Ридус», специалисты РФПИ отметили эффективность комбинирования препарата «Спутник Лайт» с зарубежными вакцинами.

Как сообщалось ранее, прививку от коронавируса сделали около 37 миллионов россиян. В числе лидеров по охвату прививочной кампании — Московская область, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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Михаил Мурашко вакцинация коронавирус штамм
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