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Шойгу перечислил страны с центрами антироссийской пропаганды

  /   Обновлено: 06 августа 2021 10:14
Политика
Шойгу перечислил страны с центрами антироссийской пропаганды
Министерство обороны РФ  /  Вадим Савицкий

Москва, 6 августа. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал страны, в которых готовят специалистов по антироссийской пропаганде.

По словам главы российского военного ведомства, такие центры есть в Латвии, Эстонии и Польше. Там ежеквартально «штампуются» десятки специалистов, отметил Шойгу.

На базе центров в Риге, Таллине и Варшаве создается информационное оружие, которое затем распространяется по России, объяснил министр.

Ранее Шойгу сравнил вывод американских войск из Афганистана с побегом дрессировщика из цирка. Об этом глава Минобороны РФ сказал в ходе встречи с китайским коллегой Вэй Фэнхэ.

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Все новости / Политика / Шойгу перечислил страны с центрами антироссийской пропаганды
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