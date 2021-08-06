Шойгу перечислил страны с центрами антироссийской пропаганды

Москва, 6 августа. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал страны, в которых готовят специалистов по антироссийской пропаганде.

По словам главы российского военного ведомства, такие центры есть в Латвии, Эстонии и Польше. Там ежеквартально «штампуются» десятки специалистов, отметил Шойгу.

На базе центров в Риге, Таллине и Варшаве создается информационное оружие, которое затем распространяется по России, объяснил министр.

Ранее Шойгу сравнил вывод американских войск из Афганистана с побегом дрессировщика из цирка. Об этом глава Минобороны РФ сказал в ходе встречи с китайским коллегой Вэй Фэнхэ.