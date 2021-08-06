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В Popular Mechanics рассказали о фиаско ВМС США с литоральными боевыми кораблями

  /   Обновлено: 06 августа 2021 10:11
Армия
В Popular Mechanics рассказали о фиаско ВМС США с литоральными боевыми кораблями
Global Look Press  /  US Navy/via Globallookpress.com

Вашингтон, 6 августа. Программа строительства литоральных боевых кораблей (LCS) для Военно-морских сил США оказалась провальной, считают обозреватели американского издания Popular Mechanics.

ВМС США приняли решение вывести из эксплуатации литоральное боевое судно Independence, хотя оно было на службе всего 11 лет. Этот срок намного меньше изначально планируемого. По мнению аналитиков, такое событие можно назвать громким фиаско американских ВМС, передает «ПолитРоссия».

Independence доставят в штат Вашингтон, где он будет ожидать отзыв из резерва при чрезвычайной ситуации. Если этого не произойдет, то корабль придется сдать на металлолом, отметили в Popular Mechanics.

По словам авторов, программа по строительству литоральных боевых кораблей ВМС США страдала от различных проблем. Одними из них являются частые поломки судов и малочисленные экипажи, на которых взваливается слишком большой объем работы.

Ранее стало известно, что уже подготовлены все необходимые документы для списания Independence. Вместе с ним в резерв отправятся LCS 1 Freedom, LCS 3 Fort Worth и LCS 4 Coronado. Всего ВМС США намерены списать 22 боевых корабля, передает издание «Царьград».

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