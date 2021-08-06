Пожары и засуха оставили Калифорнию без запасов воды

Сакраменто, 6 августа. Калифорния продолжает ощущать на себе катастрофические последствия аномально высоких температур, которые этим летом обрушились на западное побережье США.

Власти сообщают об историческом снижении уровня воды в озере Оровилл. Это привело к тому, что расположенная здесь гидроэлектростанция остановила выработку электроэнергии, что случилось впервые с ее постройки в 1967 году. По словам чиновников, на данный момент озеро заполнено лишь на 24%.

По словам энергетиков, сама по себе остановка гидроэлектростанции Оровилл не грозит дефицитом энергии, однако критическая ситуация сложилась на многих объектах гидроэнергетики, которая является вторым по величине источником выработки электроэнергии в штате. Это уже привело к сокращению электрогенерации более, чем на треть по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

«Это лишь одно из многих беспрецедентных последствий, которые мы испытываем в Калифорнии в результате вызванной климатом засухи», — говорит Карла Немет, директор Департамента водных ресурсов штата, которому принадлежит плотина.

Всего четыре года назад озеро Оровилл было переполнено после сезона обильных осадков, в следствие чего из зоны подтопления было эвакуировано 188 тыс. человек.

Месяц назад губернатор штата Гэвин Ньюсом призвал калифорнийцев сократить потребление воды из-за катастрофической засухи и обмеления основных водохранилищ штата.

Global Look Press / Stefan Auth / http://imagebroker.com

Лесные пожары

В то же время лето является в Калифорнии традиционным сезоном лесных пожаров. В настоящее время в штате бушует сразу несколько лесных пожаров, самый большой из которых горит в нескольких десятках километров к северо-востоку от столицы штата Сакраменто.

Огонь уже уничтожил как минимум 20 домов и привел к эвакуации 2400 человек в Калифорнии. Еще более 4 тыс. жителей Невады получили предписания покинуть свои дома.

Многие эксперты полагают, что жара, лесные пожары и сокращение объема воды в водохранилищах станут постоянной частью будущего Калифорнии.