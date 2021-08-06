Пожары и засуха оставили Калифорнию без запасов воды

Сакраменто, 6 августа. Калифорния продолжает ощущать на себе катастрофические последствия аномально высоких температур, которые этим летом обрушились на западное побережье США.
Власти сообщают об историческом снижении уровня воды в озере Оровилл. Это привело к тому, что расположенная здесь гидроэлектростанция остановила выработку электроэнергии, что случилось впервые с ее постройки в 1967 году. По словам чиновников, на данный момент озеро заполнено лишь на 24%.
August 5, 2021
По словам энергетиков, сама по себе остановка гидроэлектростанции Оровилл не грозит дефицитом энергии, однако критическая ситуация сложилась на многих объектах гидроэнергетики, которая является вторым по величине источником выработки электроэнергии в штате. Это уже привело к сокращению электрогенерации более, чем на треть по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.
«Это лишь одно из многих беспрецедентных последствий, которые мы испытываем в Калифорнии в результате вызванной климатом засухи», — говорит Карла Немет, директор Департамента водных ресурсов штата, которому принадлежит плотина.
Всего четыре года назад озеро Оровилл было переполнено после сезона обильных осадков, в следствие чего из зоны подтопления было эвакуировано 188 тыс. человек.
Месяц назад губернатор штата Гэвин Ньюсом призвал калифорнийцев сократить потребление воды из-за катастрофической засухи и обмеления основных водохранилищ штата.
Лесные пожары
В то же время лето является в Калифорнии традиционным сезоном лесных пожаров. В настоящее время в штате бушует сразу несколько лесных пожаров, самый большой из которых горит в нескольких десятках километров к северо-востоку от столицы штата Сакраменто.
Огонь уже уничтожил как минимум 20 домов и привел к эвакуации 2400 человек в Калифорнии. Еще более 4 тыс. жителей Невады получили предписания покинуть свои дома.
Многие эксперты полагают, что жара, лесные пожары и сокращение объема воды в водохранилищах станут постоянной частью будущего Калифорнии.
«Мы находимся в новой реальности. Планирование должно учитывать это. Мы не говорим о грядущем изменении климата. Оно уже здесь», — говорит Шива Гунда, член Энергетической комиссии Калифорнии.