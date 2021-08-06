Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 10:46
10:45
Общество
Петербургским грибникам удалось собрать 150 подосиновиков за час
10:44
Ближний Восток
Министр образования Турции подал в отставку
10:43
Армия
NI: российская роботизированная РСЗО вызвала тревогу у американских военных
10:42
Политика
Памфилова не сомневается в высоком уровне защиты бюллетеней на выборах в Госдуму
10:37
Политика
Грузия опровергла возможность восстановления отношений с Россией
10:36
Экономика
Россиянам могут начать платить за прохождение диспансеризации
10:31
США
Пожары и засуха оставили Калифорнию без запасов воды
10:31
Общество
Крупнейший пункт вакцинации от COVID-19 откроют в петербургском ТЦ «Галерея»
10:25
Экономика
Аналитик Пушкарев спрогнозировал перспективы рубля до конца осени
10:24
Общество
Ночной ливень в Екатеринбурге привел к затоплению нескольких улиц
Все новости

Пожары и засуха оставили Калифорнию без запасов воды
США
Пожары и засуха оставили Калифорнию без запасов воды
Global Look Press  /  Dale Kolke / Keystone Press Agency

Сакраменто, 6 августа. Калифорния продолжает ощущать на себе катастрофические последствия аномально высоких температур, которые этим летом обрушились на западное побережье США.

Власти сообщают об историческом снижении уровня воды в озере Оровилл. Это привело к тому, что расположенная здесь гидроэлектростанция остановила выработку электроэнергии, что случилось впервые с ее постройки в 1967 году. По словам чиновников, на данный момент озеро заполнено лишь на 24%.

По словам энергетиков, сама по себе остановка гидроэлектростанции Оровилл не грозит дефицитом энергии, однако критическая ситуация сложилась на многих объектах гидроэнергетики, которая является вторым по величине источником выработки электроэнергии в штате. Это уже привело к сокращению электрогенерации более, чем на треть по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

«Это лишь одно из многих беспрецедентных последствий, которые мы испытываем в Калифорнии в результате вызванной климатом засухи», — говорит Карла Немет, директор Департамента водных ресурсов штата, которому принадлежит плотина.

Всего четыре года назад озеро Оровилл было переполнено после сезона обильных осадков, в следствие чего из зоны подтопления было эвакуировано 188 тыс. человек.

Месяц назад губернатор штата Гэвин Ньюсом призвал калифорнийцев сократить потребление воды из-за катастрофической засухи и обмеления основных водохранилищ штата.

Рекордная жара может оставить Калифорнию без воды и электричества
Global Look Press  / Stefan Auth / http://imagebroker.com

Лесные пожары

В то же время лето является в Калифорнии традиционным сезоном лесных пожаров. В настоящее время в штате бушует сразу несколько лесных пожаров, самый большой из которых горит в нескольких десятках километров к северо-востоку от столицы штата Сакраменто.

Огонь уже уничтожил как минимум 20 домов и привел к эвакуации 2400 человек в Калифорнии. Еще более 4 тыс. жителей Невады получили предписания покинуть свои дома.

Многие эксперты полагают, что жара, лесные пожары и сокращение объема воды в водохранилищах станут постоянной частью будущего Калифорнии.

«Мы находимся в новой реальности. Планирование должно учитывать это. Мы не говорим о грядущем изменении климата. Оно уже здесь», — говорит Шива Гунда, член Энергетической комиссии Калифорнии.

Вернуться назад

Все новости / США / Пожары и засуха оставили Калифорнию без запасов воды
сша пожары засуха
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru