Актриса Мария Горбань опубликовала первое фото новорожденного сына

Майами, 6 августа. Известная российская актриса Мария Горбань поделилась радостными новостями со своими поклонниками в соцсетях. Звезда сериала «Кухня» в 34 года стала мамой во второй раз.

Рожать ребенка артистка отправилась в одну из частных клиник в Майами. Спустя время звезда сообщила поклонникам в Instagram, что все прошло успешно, и у нее родился мальчик. Родители решили назвать его Ниланом. Вместе с мужем, кинооператором Кириллом Зоткиным она проявила фантазию при выборе имени. В соцсетях звезда «Кухни» выложила первую фотографию, сделанную на больничной койке сразу после родов.

«Любовь рождает любовь! Привет, Нилан! 05.08.2021», — подписала трогательный снимок телезвезда.

Поклонники пришли в восторг от увиденного, осыпав звезду радостными поздравлениями и пожеланиями. Многие фанаты звезды безумно рады за нее и ее семью.

«Наши поздравления! Пусть малыш всегда будет здоровым и счастливым»; «Как же вам идет материнство. Выглядите прекрасно!»; «Машенька, от всей души вас поздравляю. Быть мамой — божий дар! Счастья вашему сыночку», — отметили фолловеры звездного аккаунта.

Для артистки ребенок стал вторым. В сентябре 2014 года она родила дочку от осветителя Олега Филатова. Их брак был недолгим, и в начале 2021 года артистка вышла замуж за Зоткина.

Незадолго до родов Мария Горбань рассказывала, как вторая беременность отразилась на ее фигуре. По словам телезвезды, она набрала 16 кг, а ее грудь выросла до седьмого размера.