На белорусском ТВ назвали причину смерти иракца, найденного на границе с Литвой

Минск, 6 августа. В эфире одной из программ на телеканале «Беларусь 1» сообщили настоящую причину смерти иракского гражданина, скончавшегося на литовской границе.

В сюжете утверждалось, что биологическо-генетические экспертизы показали, что мужчина скончался от геморрагического шока, вызванного обильной кровопотерей. Неизвестные нанесли ему не менее 30 ударов.

«Если говорить о самих повреждениях, механизмах данных повреждений, нужно сказать, что все они были причинены твердыми тупыми предметами, в том числе и предметами продолговатой формы, к которым относятся палки. Возможно это были и спецсредства в качестве дубинок», — заявил главный государственный судебно-медицинский эксперт Беларуссии Юрий Овсиюк.

Он уточнил, что удары наносились с большой силой. По всей видимости, нападавшие знали, куда именно нужно бить. В основном повреждения зафиксировали на конечностях, и они имеют обширный вид, что и стало причиной смерти.