Опасные игры белорусских спортсменок и чиновников. Колонка Сергея Малинковича

Токийская Олимпиада, о печальных особенностях которой я уже писал, неожиданно стала настоящим бенефисом белорусской команды. Однако, к сожалению, в отличие от российских олимпийцев, успехи которых так радуют нас и восхищают всех друзей нашей страны в мире, белорусские спортсмены отличились непрерывным спортивно-политическим триллером.

Хотя многие сравнивают историю Кристины Тимановской, бегуньи на короткие дистанции, с явным политическим предательством и враньем «информатора» Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова, мне на память приходит драматическая история побега в США балеруна Александра Годунова и борьба спецслужб на летном поле за самолет, в котором сидела его жена Людмила Власова, которая в конечном счете выбрала Советский Союз. Сейчас 24-летняя Кристина Тимановская необратимо и не всегда по своей воле становится одним из символов борьбы западного мира против режима Александра Лукашенко. Впрочем, почему только западного мира? К примеру, сам я, коммунист, десятилетия поддерживавший белорусскую модель, сегодня далеко не в восторге от действий главы соседнего государства; симпатии левых по всему миру в отношении Лукашенко разнятся. История с Тимановской, которая лишь высказала, как это модно теперь у молодежи, в инсте свое недовольство действиями национального Олимпийского комитета и тренера, показывает, как на ровном месте противоборствующие стороны азартно играют судьбами людей, которые изначально не имели никакого отношения к политике.

Тимановская готовилась к забегу на 100 и 200 метров, но из-за нерасторопности белорусской стороны ее намеревались поставить на дистанцию 400 метров, которую она никогда не бегала. Девочка сказала «фи», и нужно было либо убедить ее участвовать, либо согласиться с ее нежеланием бежать несвойственное ей расстояние, а со всем остальным разбираться уже потом, в Минске, и разбираться спокойно и мирно. Но вся система белорусской власти, которая очень сильно скопирована с позднего СССР, вот уже год увлеченно воюет против очень многих внешнеполитических противников и против части своего общества. Приемы, которые предпринимает официальный Минск, стремясь доказать свою правоту в удержании власти за Лукашенко, зачастую бывают неудачными, и нервы у чиновников белорусской вертикали напряжены до предела… Вот почему и здесь, где можно было обойтись без всякого скандала и смириться с не самым удачным выступлением команды на Играх в пандемийное времечко, какой-то не очень умный и очень ретивый начальник доложил выше, а дальше пошли еще выше, и по непостижимой порой логике высшего белорусского начальства было принято решение в духе политических акций 50-х годов: немедленно вывезти Тимановскую назад.

В 50-е годы, когда атмосфера ХХ съезда КПСС сильно диссонировала с ценностями руководства Корейской Народно-Демократической Республики, власти этой страны потребовали вернуться домой от многих студентов, обучавшихся в СССР. Не все студенты-корейцы согласились. Тогда спецслужбы КНДР начали хватать нерадивых студентов прямо на улицах Москвы и тащить в аэропорт. Советскому руководству это не понравилось, и был большой скандал. Можно припомнить и другие аналогичные истории, но обычно государства стремятся вывозить из-за рубежа, не считаясь ни с чем, дипломатов-предателей, изменивших агентов, носителей секретной информации. Зачем белорусским властям понадобилось прессовать эту девочку и стремиться любой ценой вернуть ее домой? В итоге мы имеем еще одну страшную историю про диктаторский режим и так далее. А противная сторона все равно переиграла Минск и сделала из не очень умной и рядовой бегуньи очередную Анджелу Дэвис в западном варианте. Как именно в действительности развивались события, трудно сказать. Видимо, на Тимановскую сначала просто наорали, и она спешно удалила критическое видео из инстаграма. Но этого минским начальникам не хватило, и Тимановскую под своего рода конвоем отправили в аэропорт. Домой. По-хорошему, именно атмосфера осажденной крепости, которая сейчас царит в Белоруссии, привела к явно неадекватной реакции чиновников и тех, кто отдавал им приказ. Стране так тяжело отбиваться от всех своих врагов, а какая-то сопливая спортсменка еще и ломается на спортивном фронте. Ах так, к ногтю ее, на ковер, и немедленно! В другой ситуации Тимановская могла бы пожать плечами и согласиться досрочно вернуться домой, но именно та же самая атмосфера последнего года в Белоруссии привела к тому, что у девчонки сдали нервы. Что с ней будет в Белоруссии, где власти действительно жестко реагируют сейчас на любой протест?! В аэропорту она, как и многие в истории насильно возвращаемых в ХХ веке, обратилась к национальной полиции и в МОК — спасите, мол, от жестких усов Александра Григорьевича. Хотя не исключаю, что девочка и ее окружение совсем не так наивны, как казалось.

Федеральное агентство новостей /

Тимановская могла осознавать, что из-за ее неосторожного поста в национальном спорте у нее теперь будут проблемы (тренер Моисевич утешал Кристину как мог, но при этот призывал «смириться», вернуть суточные, по-отечески советовал сняться по травме и без обиняков обещал разборки на самом верху) и решила сделать ход конем — хотя бы на время стать новым ньюсмейкером несогласной с курсом Лукашенко части общества и наварить на этом, что получится. Надо сказать, получается неплохо.

Большинство наблюдателей не могут взять в толк, почему небольшой европейской стране необходимо устраивать весь этот сыр-бор из-за гримаски абсолютно рядовой легкоатлетки, к чему все эти угрозы, слезы, полиция, и т. д. Зато набивший руку на кампаниях борьбы со странами-изгоями Запад (а Япония давно и прочно встроена в западную политическую систему с ее очень четко работающей координацией) действовал грамотно и уверенно. Просьба Тимановской о защите со стороны японских властей и МОКа (который сразу забыл о чисто олимпийских делах) сразу была удовлетворена, как сразу же бегунье в квадрате было предоставлено и политическое убежище в Польше, куда спешно рванул с родных берегов и муж Кристины. Что же ждет в эмиграции очередную громко распиаренную жертву вспыльчивого белорусского режима?

Понятно, что еще месяц она и ее муж будут на слуху, а затем их забудут. Нет сомнений, что опрометчивые действия Минска спровоцируют новые скандалы, новых расчетливых беглецов. Вот почему обделать все свои дела Тимановская и ее муж будут спешить в самое ближайшее время — получить в Польше жилье, какую-то работу, заключить договор на душераздирающую книгу о почти что пытках в Токио со стороны зловещего Моисевича, «который на деле является, конечно же, генерал-майором КГБ». При этом стоит отметить, что в массовых протестах, прокатившихся по Белоруссии год назад, Тимановская как будто не участвовала и, в отличие от других своих коллег, на 15 суток в тюрьму не попадала. Хотя очевидно, что из-за своего возраста Кристина вряд ли сильно поддерживала батьку с его обветшавшей калькой БССР, но, очевидно, она не хотела лезть во все эти непонятные ей движухи. Вот почему сам я в гораздо большей степени уважаю других белорусских спортсменов, которые не скрывали своей политической позиции не тогда, когда им прилетело, а когда в их стране происходили важные события.

Ну, а что же Минск? Когда стало ясно, что ослушница превратилась в звезду таблоидов, незатейливая белорусская пропаганда стала оправдываться. Собственно, этого и добивался Запад — заставить Лукашенко опять быть в глухой обороне и раздраженно объяснять, что все не то и не так. Выглядит все это не менее жалко, чем попытки Тимановской представить себя борцом за демократию. Бывшие коллеги Кристины по сборной стали наперебой рассказывать, что девочка и неадекватная, и некомпанейская, и все в таком роде. И даже жить с ней в комнате никто не хотел! Не хватает только рассказов о пьянстве и беспорядочной половой жизни Тимановской. Все эти нелепые приемы, на мой взгляд, не могут скрыть главного — белорусскими властями совершена очередная ошибка, пропущен очередной мяч, дан очередной повод представить эту страну, которую я очень люблю, государством, от которого шарахается талантливая спортивная и явно аполитичная молодежь. И ясно, что белорусскому обществу токийская Олимпиада запомнится не успехами или неудачами сборной на спортивной арене, а именно вот этой вот печальной историей, которая, к сожалению, не единственная. Вслед за Тимановской в родную страну отказалась возвращаться семиборка Яна Максимова и ее муж, легкоатлет Андрей Кравченко. Надо прямо сказать, что эти два спортсмена не попали на Олимпиаду по сугубо объективным критериям. Правда, Кравченко был отчислен из сборной за политику. Сейчас же, наблюдая за историей с Тимановской, они, уже проживая за рубежом, официально объявили о том, что не вернутся в Белоруссию. Ясно, что повод и для подобных заявлений, и для того, чтобы каждое лыко ложилось в строку, дали именно топорные и непродуманные действия Минска в отношении Тимановской. Громкие заявления Максимовой и Кравченко, бесспорно, согласованы с властями Германии, и парочке хоть что-то, да прогарантировано. Иначе чего же недовольные спортсмены раньше молчали?

На Западе же потирают руки. Делом чести Евросоюза назвал МИД Франции предоставление Тимановской политического убежища. Что тут скажешь? Где Франция с ее историей, традициями, культурой и где дурочка Тимановская с ее инстаграмом?

Конечно, Россия, чья Олимпийская история в Токио состоит из побед, а не из скандалов и где, вообще, стараются по-тихому решать все проблемы со спортсменами и не сажать самолеты, которые возят оппозиционеров, могла бы дать Минску ценные советы о том, как себя вести и как бороться с коварным Западом на поле информационных войн. Но порой кажется, что Минску ничьи советы не нужны. Своя голова на плечах есть. Что ж, хозяин — барин. И потому, к сожалению, Минск еще не раз удивит нас своими неожиданными акциями и беглецами.