Памфилова развеяла слухи о планке по необходимой явке на выборах

Москва, 6 августа. Власти России не ставят Центральной избирательной комиссии планку по необходимой явке на выборах. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Глава Центризбиркома в эфире радиостанции развеяла слухи о «планке» на выборах. По словам Памфиловой, никто не говорит об этом.

«Мне вообще никаких планок не ставят», — подчеркнула председатель ЦИК.

Памфилова добавила, что Центризбирком не работает на явку впрямую. Председатель ЦИК отказалась давать прогнозы, в которых не является «большим специалистом».

В МИД России ранее ответили на отказ ОБСЕ отправить наблюдателей на выборы в Госдуму. Представители ведомства выразили сожаление в связи с решением Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации.