Ужин жителя России в компании медведя поразил иностранцев в Сети

Москва, 6 августа. Зарубежные пользователи видеохостинга YouTube активно смотрят и комментируют видео, на котором житель Саратова ужинает в компании с бурым медведем.

Автор публикации в описании к видео указал, что хищник наслаждается закусками в компании со своим лучшим другом — человеком. Судя по дате публикации, ролик появился на канале ViralHog 3 августа. Также указано, что он записан в конце июля в Саратове.

На кадрах видно, как мужчина кормит медведя с рук. Они сидят за столом, который полон угощений. В тарелках лежат фрукты, колбаса и прочие закуски.

«Каждый раз после активных игр и приятной прогулки медведь Балу перекусывает и смотрит любимый мультфильм», — указал автор публикации в описании видеоролика.

Иностранные пользователи в комментариях признаются, что поражены публикацией из России. Они ставят отметки «нравится», а также пишут комментарии.

«Они смотрят «Машу и Медведя»! Забавно», — заметил пользователь с ник-неймом Sarah Walton.

Также иностранцы отмечают смелость мужчины и пишут, что любят медведей. Один из комментаторов назвал ужин с опасным хищником — великолепным.

Амурского тигра у реки ранее сняли на видео жители Приморского края. Автомобилисты поделились кадрами в Сети.