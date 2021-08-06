Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 10:45
10:45
Общество
Петербургским грибникам удалось собрать 150 подосиновиков за час
10:44
Ближний Восток
Министр образования Турции подал в отставку
10:43
Армия
NI: российская роботизированная РСЗО вызвала тревогу у американских военных
10:42
Политика
Памфилова не сомневается в высоком уровне защиты бюллетеней на выборах в Госдуму
10:37
Политика
Грузия опровергла возможность восстановления отношений с Россией
10:36
Экономика
Россиянам могут начать платить за прохождение диспансеризации
10:31
США
Пожары и засуха оставили Калифорнию без запасов воды
10:31
Общество
Крупнейший пункт вакцинации от COVID-19 откроют в петербургском ТЦ «Галерея»
10:25
Экономика
Аналитик Пушкарев спрогнозировал перспективы рубля до конца осени
10:24
Общество
Ночной ливень в Екатеринбурге привел к затоплению нескольких улиц
Все новости

Ужин жителя России в компании медведя поразил иностранцев в Сети
Общество
Ужин жителя России в компании медведя поразил иностранцев в Сети
wikipedia.org  /  Алексей Романов

Москва, 6 августа. Зарубежные пользователи видеохостинга YouTube активно смотрят и комментируют видео, на котором житель Саратова ужинает в компании с бурым медведем.

Автор публикации в описании к видео указал, что хищник наслаждается закусками в компании со своим лучшим другом — человеком. Судя по дате публикации, ролик появился на канале ViralHog 3 августа. Также указано, что он записан в конце июля в Саратове.

На кадрах видно, как мужчина кормит медведя с рук. Они сидят за столом, который полон угощений. В тарелках лежат фрукты, колбаса и прочие закуски.

«Каждый раз после активных игр и приятной прогулки медведь Балу перекусывает и смотрит любимый мультфильм», — указал автор публикации в описании видеоролика.

Иностранные пользователи в комментариях признаются, что поражены публикацией из России. Они ставят отметки «нравится», а также пишут комментарии.

«Они смотрят «Машу и Медведя»! Забавно», — заметил пользователь с ник-неймом Sarah Walton.

Также иностранцы отмечают смелость мужчины и пишут, что любят медведей. Один из комментаторов назвал ужин с опасным хищником — великолепным.

Амурского тигра у реки ранее сняли на видео жители Приморского края. Автомобилисты поделились кадрами в Сети.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ужин жителя России в компании медведя поразил иностранцев в Сети
россия видео медведь ужин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru