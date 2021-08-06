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Российское посольство указало на предстоящие акции ультраправых в Японии

  /   Обновлено: 06 августа 2021 10:13
Политика
Российское посольство указало на предстоящие акции ультраправых в Японии
pixabay.com

Токио, 6 августа. Ультраправые активисты в Японии намерены провести несколько протестных акций 9 августа, сообщило посольство России в стране.

Готовящиеся акции приурочили к 76-й годовщине вступления СССР в войну с Японией, отметили в дипведомстве. Представительство опубликовало соответствующее заявление.

Антироссийские выступления готовятся в районе посольства России в Японии, отечественного торгпредства в стране, генконсульств в Саппоро, Осаке и Ниигате. В представительстве призвали россиян проявлять «повышенную бдительность и осторожность» в связи с акциями.

Ранее японский кабмин сообщил о намерении Токио развивать диалог с Москвой. Генсекретарь высшего органа Кацунобу Като обратил внимание на проблемы в отношениях сторон и указал на возможность общения.

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