Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 10:45
10:45
Общество
Петербургским грибникам удалось собрать 150 подосиновиков за час
10:44
Ближний Восток
Министр образования Турции подал в отставку
10:43
Армия
NI: российская роботизированная РСЗО вызвала тревогу у американских военных
10:42
Политика
Памфилова не сомневается в высоком уровне защиты бюллетеней на выборах в Госдуму
10:37
Политика
Грузия опровергла возможность восстановления отношений с Россией
10:36
Экономика
Россиянам могут начать платить за прохождение диспансеризации
10:31
США
Пожары и засуха оставили Калифорнию без запасов воды
10:31
Общество
Крупнейший пункт вакцинации от COVID-19 откроют в петербургском ТЦ «Галерея»
10:25
Экономика
Аналитик Пушкарев спрогнозировал перспективы рубля до конца осени
10:24
Общество
Ночной ливень в Екатеринбурге привел к затоплению нескольких улиц
Все новости

Продажи апартаментов увеличились в Москве

  /   Обновлено: 06 августа 2021 09:59
Экономика
Продажи апартаментов увеличились в Москве
pixabay.com  /  Peter Weideman

Москва, 6 августа. В столице Российской Федерации увеличились продажи апартаментов. Этот вид недвижимости должен получить правовой статус как вид жилья.

На рост продаж повлияли соответствующие заявления вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Чиновник сообщал о разработке законопроекта о правовом статусе апартаментов. Тренд возник в сентябре прошлого года, когда аналитики зафиксировали рост сделок на рынке нежилой недвижимости Москвы, пишет «Коммерсантъ».

Из подсчетов городского Росреестра следует, что в период с января по июнь 2021 года на первичном рынке было зарегистрировано 22,75 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) в нежилом фонде. В тот же период прошлого года показатель был равен 10,35 тысячи ДДУ. По сравнению с январем—июнем 2019 года он увеличился на 79% (12,72 тысяч договоров).

Ранее аналитики отметили быстрый рост цен на апартаменты в России. Их стоимость увеличивалась быстрее, чем расценки на квартиры. Спрос на нежилые объекты повышается на фоне обсуждения их правового статуса.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Продажи апартаментов увеличились в Москве
россия недвижимость апартаменты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru