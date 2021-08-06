Продажи апартаментов увеличились в Москве

Москва, 6 августа. В столице Российской Федерации увеличились продажи апартаментов. Этот вид недвижимости должен получить правовой статус как вид жилья.

На рост продаж повлияли соответствующие заявления вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Чиновник сообщал о разработке законопроекта о правовом статусе апартаментов. Тренд возник в сентябре прошлого года, когда аналитики зафиксировали рост сделок на рынке нежилой недвижимости Москвы, пишет «Коммерсантъ».

Из подсчетов городского Росреестра следует, что в период с января по июнь 2021 года на первичном рынке было зарегистрировано 22,75 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) в нежилом фонде. В тот же период прошлого года показатель был равен 10,35 тысячи ДДУ. По сравнению с январем—июнем 2019 года он увеличился на 79% (12,72 тысяч договоров).

Ранее аналитики отметили быстрый рост цен на апартаменты в России. Их стоимость увеличивалась быстрее, чем расценки на квартиры. Спрос на нежилые объекты повышается на фоне обсуждения их правового статуса.