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Экс-голкипер минского «Динамо» стал тренером вратарей в «Питтсбурге»

  /   Обновлено: 06 августа 2021 10:02
Спорт
Экс-голкипер минского «Динамо» стал тренером вратарей в «Питтсбурге»
wikipedia.org  /  Saruwine / CC BY-SA 4.0

Питтсбург, 6 августа. Бывший вратарь минского «Динамо» Энди Чиодо стал тренером вратарей команды Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз», сообщает официальный сайт клуба.

Специалист пришел на место Майка Бакли, который работал в «Пингвинз» на протяжении последних четырех сезонов. Энди Чиодо с 2018 года был тренером по развитию вратарей в «Питтсбурге». Одна из возможных причин смены тренера в клубе Национальной хоккейной лиги — регресс Кэйси ДеСмита и Тристана Джарри. «Питтсбург» всегда славился сильной вратарской позицией, однако в последнее время голкиперы «Пингвинз» не выручали свою команду.

Энди Чиодо в 2003 году был задрафтован «Питтсбургом» в седьмом раунде под общим 199-м номером. Большую часть своей карьеры канадский вратарь провел в чемпионатах Финляндии и Австрии. Болельщикам, следящим за Континентальной хоккейной лигой, Чиодо может быть знаком по своим выступлениям в составе минского «Динамо».

Ранее стало известно, что экс-нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин подписал контракт с «Аризоной». Контракт между американской командой и хоккеистом заключен сроком на один сезон — до 1 июля 2022 года. Генеральный менеджер «Аризоны» Билл Армстронг считает, что Яшкин добавит «Койотис» атакующего потенциала в игре.

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