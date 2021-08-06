Большегруз сбил двоих детей на Колтушском шоссе в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 августа. Фура сбила брата и сестру восьми и двух лет на Колтушском шоссе в Санкт-Петербурге. Дети доставлены во Всеволожскую центральную городскую больницу.

Инцидент случился поздно вечером на 3-м километре дороги Санкт-Петербург — Колтуши во Всеволожском районе. Тягач Volvo с прицепом двигался по автомагистрали и оказался участником ДТП, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

В настоящий момент несовершеннолетние находятся в реанимации. Состояние мальчика и девочки оценивается как тяжелое. По словам медиков, дети получили множественные переломы и ушибы головного мозга.

Случай с ребенком на дороге произошел в свердловской области, где пьяный уралец насмерть сбил девятилетнего школьника на пешеходном переходе. Мальчик погиб на месте, сообщало URA.RU.