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ПФР объяснил условия увеличения пенсий для работающих россиян
Экономика
ПФР объяснил условия увеличения пенсий для работающих россиян
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 августа. Если работающий пенсионер уволился с работы, выплаты ему начнут приходить в повышенном размере с учетом индексации. При возобновлении деятельности размер пенсии не уменьшится.

Во время работы пенсионеры получают страховую пенсию без учета проводимых индексаций, отметили специалисты Пенсионного фонда России. Когда же граждане прекращают трудовую деятельность, размер его пенсии увеличивается на все пропущенные индексации автоматически, передает «Российская газета».

Возобновление индексации пенсии после увольнения, как и ее приостановление, осуществляется в беззаявительном порядке, напомнили в ПФР. Для этого достаточно сведений, которые предоставляет работодатель. Если пенсионер является ИП, нотариусом или адвокатом, о прекращении деятельности информирует Федеральная налоговая служба.

Российские профсоюзы продолжат добиваться проведения индексации выплат работающим пенсионерам, заявил ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. Он выразил уверенность, что решить этот вопрос удастся в ближайшее время.

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