Попова призвала достичь коллективного иммунитета к COVID-19 до сентября

Москва, 6 августа. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России пока недостаточен для прекращения циркуляции вируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Число вакцинированных и переболевших коронавирусом в стране растет. Однако необходимого уровня коллективного иммунитета пока добиться не удалось, рассказала Попова в эфире телеканала «Россия-1».

В связи с этим глава Роспотребнадзора призвала достичь нужного результата в максимально короткие сроки, желательно к 1 сентября. Сейчас в России проводится массовая вакцинация от COVID-19, направленная на обеспечение защиты населения от распространения инфекции.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости внедрять в регионах страны лучшие практики вакцинации. Так, в ряде субъектов приняли эффективные меры по ускорению темпов прививочной кампании.