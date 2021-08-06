Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 10:44
10:44
Ближний Восток
Министр образования Турции подал в отставку
10:43
Армия
NI: российская роботизированная РСЗО вызвала тревогу у американских военных
10:42
Политика
Памфилова не сомневается в высоком уровне защиты бюллетеней на выборах в Госдуму
10:37
Политика
Грузия опровергла возможность восстановления отношений с Россией
10:36
Экономика
Россиянам могут начать платить за прохождение диспансеризации
10:31
США
Пожары и засуха оставили Калифорнию без запасов воды
10:31
Общество
Крупнейший пункт вакцинации от COVID-19 откроют в петербургском ТЦ «Галерея»
10:25
Экономика
Аналитик Пушкарев спрогнозировал перспективы рубля до конца осени
10:24
Общество
Ночной ливень в Екатеринбурге привел к затоплению нескольких улиц
10:24
Происшествия
Двухлетний мальчик попал под колеса грузовика в Петербурге накануне дня рождения
Все новости

Попова призвала достичь коллективного иммунитета к COVID-19 до сентября
Общество
Попова призвала достичь коллективного иммунитета к COVID-19 до сентября
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 6 августа. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России пока недостаточен для прекращения циркуляции вируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Число вакцинированных и переболевших коронавирусом в стране растет. Однако необходимого уровня коллективного иммунитета пока добиться не удалось, рассказала Попова в эфире телеканала «Россия-1».

В связи с этим глава Роспотребнадзора призвала достичь нужного результата в максимально короткие сроки, желательно к 1 сентября. Сейчас в России проводится массовая вакцинация от COVID-19, направленная на обеспечение защиты населения от распространения инфекции.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости внедрять в регионах страны лучшие практики вакцинации. Так, в ряде субъектов приняли эффективные меры по ускорению темпов прививочной кампании.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Попова призвала достичь коллективного иммунитета к COVID-19 до сентября
россия попова вакцинация коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru