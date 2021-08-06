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Суд не принял иск нарушившей пост христианки к «Макдоналдсу»

  /   Обновлено: 06 августа 2021 09:54
Происшествия
Суд не принял иск нарушившей пост христианки к «Макдоналдсу»
mcdonalds.com  /  McDonald's

Омск, 6 августа. Судья оставил без движения исковое заявление местной жительницы к сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс».

Такое решение было принято из-за отсутствия уведомления о вручении документов ответчику в соответствии с законодательством. Девушке предложили исправить недостатки и подать заявление заново, но она не сделала этого в установленный судом срок, сообщил источник ФАН.

Омичка захотела добиться справедливости за то, что во время Великого поста в 2019 году увидела на улице рекламу с чизбургером и поддалась искушению. Осознав, что совершила ошибку, христианка потребовала от «Макдоналдса» выплатить ей компенсацию в размере тысячи рублей. В Московской патриархии ей порекомендовали сходить на исповедь.

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омск христианка макдоналдс
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