Суд не принял иск нарушившей пост христианки к «Макдоналдсу»

Омск, 6 августа. Судья оставил без движения исковое заявление местной жительницы к сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс».

Такое решение было принято из-за отсутствия уведомления о вручении документов ответчику в соответствии с законодательством. Девушке предложили исправить недостатки и подать заявление заново, но она не сделала этого в установленный судом срок, сообщил источник ФАН.

Омичка захотела добиться справедливости за то, что во время Великого поста в 2019 году увидела на улице рекламу с чизбургером и поддалась искушению. Осознав, что совершила ошибку, христианка потребовала от «Макдоналдса» выплатить ей компенсацию в размере тысячи рублей. В Московской патриархии ей порекомендовали сходить на исповедь.