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Новейшую подлодку ВМФ РФ «Казань» впервые показали на видео
Армия
Новейшую подлодку ВМФ РФ «Казань» впервые показали на видео
wikipedia.org  /  Mil.ru/CC BY 4.0

Мурманск, 6 августа. Экипаж новейшей подводной лодки ВМФ РФ «Казань» тренируется различным навыкам в Мурманске.

Моряки тренируются в борьбе за живучесть подводного крейсера. Субмарина относится к классу «Ясень-М» и отличается от аналогов сниженной шумностью и повышенной ударной мощью. Инженеры добились высокой автоматизации всех процессов и улучшили условия для экипажа. Даже сложнейшие задачи теперь могут быть выполнены за кратчайшее время. Видео было предоставлено телеканалом «Звезда».

Американские эксперты ранее отметили ударную мощь российской подлодки «Новосибирск», которая также относится к классу «Ясень-М». Некоторое время назад субмарина успешно завершила ходовые испытания. Также западные специалисты указали на повышение мощи подлодки «Акула» при помощи гиперзвуковых ракет, пишет «Царьград».

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