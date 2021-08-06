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Дым от лесных пожаров в Якутии добрался до Красноярского края

  /   Обновлено: 06 августа 2021 09:53
Происшествия
Дым от лесных пожаров в Якутии добрался до Красноярского края
14.mchs.gov.ru  /  Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Красноярск, 6 августа. Густой дым в настоящий момент наблюдается одновременно в 100 муниципальных образованиях и 87 населенных пунктах региона из-за лесных пожаров в Якутии и Иркутской области.

Источник Федерального агентства новостей в экстренных службах уточнил, что такая обстановка сохранится до 12 августа, так как со стороны, где сегодня бушуют пожары, постоянно дует сильный ветер. Как утверждают синоптики, в середине месяца его направление изменится и дым постепенно будет уходить.

Ранее сообщалось, что дым от лесных пожаров из Якутии потревожил жителей американского штата Аляска.

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якутия красноярский край лесные пожары
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