Дым от лесных пожаров в Якутии добрался до Красноярского края

Красноярск, 6 августа. Густой дым в настоящий момент наблюдается одновременно в 100 муниципальных образованиях и 87 населенных пунктах региона из-за лесных пожаров в Якутии и Иркутской области.

Источник Федерального агентства новостей в экстренных службах уточнил, что такая обстановка сохранится до 12 августа, так как со стороны, где сегодня бушуют пожары, постоянно дует сильный ветер. Как утверждают синоптики, в середине месяца его направление изменится и дым постепенно будет уходить.

Ранее сообщалось, что дым от лесных пожаров из Якутии потревожил жителей американского штата Аляска.