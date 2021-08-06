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Галявиев рассказал, почему расстрелял детей в казанской гимназии

  /   Обновлено: 06 августа 2021 09:40
Происшествия
Галявиев рассказал, почему расстрелял детей в казанской гимназии
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Москва, 6 августа. Казанский стрелок Ильназ Галявиев рассказал о мотивах совершенного им преступления. По словам юноши, он устроил стрельбу в гимназии на почве ненависти.

Молодой человек заявил, что просто ненавидел всех, поэтому и пошел с оружием в школу. В настоящий момент Ильназ Галявиев раскаивается и полностью признает свою вину, сообщает RT со ссылкой на членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

«Я просто мир ненавидел, с ненавистью и пошел стрелять», — передал слова преступника один из правозащитников.

В настоящий момент казанский стрелок находится в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка». Юноша не знаком с результатами медицинской экспертизы, однако утверждает, что чувствует себя абсолютно вменяемым.

Ранее стало известно, что в Москве продлили арест Ильназу Галявиеву. Молодой человек, устроивший стрельбу в казанской гимназии, останется под стражей до 11 октября 2021 года, сообщало РИАМО.

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