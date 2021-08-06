Семья с ребенком отравилась угарным газом в Саратове

Саратов, 6 августа. Семья из трех человек отравилась угарным газом в поселке Красный Текстильщик. 30-летний мужчина и двухлетний ребенок госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, пострадавшая 60-летняя бабушка отказалась от лечения.



Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает. Эксперты изучают коммуникационную систему дома, чтобы найти причину утечки газа. Происшествие в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал специалист по газовому оборудованию Олег Зиньковский.

«Точные выводы могут сделать только эксперты на месте, но подобная ситуация могла произойти не только из-за технических проблем. Например, один из членов семьи мог случайно закрыть вентиляционную задвижку. Нарушение техники безопасности — одна из главных причин подобных происшествий», — рассказал специалист.

Ранее из оросительного канала под Саратовом вытащили автомобиль. Внутри обнаружили тела двух погибших девушек.