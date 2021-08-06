Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 10:43
10:42
Политика
Памфилова не сомневается в высоком уровне защиты бюллетеней на выборах в Госдуму
10:37
Политика
Грузия опровергла возможность восстановления отношений с Россией
10:36
Экономика
Россиянам могут начать платить за прохождение диспансеризации
10:31
США
Пожары и засуха оставили Калифорнию без запасов воды
10:31
Общество
Крупнейший пункт вакцинации от COVID-19 откроют в петербургском ТЦ «Галерея»
10:25
Экономика
Аналитик Пушкарев спрогнозировал перспективы рубля до конца осени
10:24
Общество
Ночной ливень в Екатеринбурге привел к затоплению нескольких улиц
10:24
Происшествия
Двухлетний мальчик попал под колеса грузовика в Петербурге накануне дня рождения
10:21
Общество
Москвичей предупредили о дождях с грозой 6 августа
10:20
Происшествия
Разорвало на части: водитель грузовика погиб в жутком ДТП в Прикамье
Все новости

Саранский зоопарк пополнился детенышем яка

  /   Обновлено: 06 августа 2021 09:37
Общество
Саранский зоопарк пополнился детенышем яка
pixabay.com  /  Glorious Himalaya Trekking Pvt Ltd.

Саранск, 6 августа. В городском зоопарке очередное пополнение. У семейной пары яков по кличке Ассоль и Афоня недавно появился детеныш, рассказала директор Саранского зоопарка Ольга Виляйкина.

Всего в зоопарке города содержатся около 40 видов животных и 48 видов птиц. За последнее время несколько особей, помимо яков, стали родителями.

Дети родились у лам гуанако, северных оленей и у некоторых видов птиц. Ожидается пополнение у пятнистых оленей. За состоянием малышей следят ветеринары. Никаких проблем со здоровьем у них не нашли.

Пять птенцов красных и розовых фламинго появились на свет в зоопарке российской столицы, сообщал ФАН. Птицы гнездятся ежегодно.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Саранский зоопарк пополнился детенышем яка
хорошие новости россии саранский зоопарк детеныш яка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru