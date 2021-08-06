Саранский зоопарк пополнился детенышем яка

Саранск, 6 августа. В городском зоопарке очередное пополнение. У семейной пары яков по кличке Ассоль и Афоня недавно появился детеныш, рассказала директор Саранского зоопарка Ольга Виляйкина.

Всего в зоопарке города содержатся около 40 видов животных и 48 видов птиц. За последнее время несколько особей, помимо яков, стали родителями.

Дети родились у лам гуанако, северных оленей и у некоторых видов птиц. Ожидается пополнение у пятнистых оленей. За состоянием малышей следят ветеринары. Никаких проблем со здоровьем у них не нашли.

Пять птенцов красных и розовых фламинго появились на свет в зоопарке российской столицы, сообщал ФАН. Птицы гнездятся ежегодно.