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Ассоциация европейского бизнеса спрогнозировала спад на авторынке в России

  /   Обновлено: 06 августа 2021 09:35
Экономика
Ассоциация европейского бизнеса спрогнозировала спад на авторынке в России
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Москва, 6 августа. Нехватка электронных компонентов может привести к сокращению объема продаж легковых автомобилей в России.

Тенденция наблюдается уже в настоящее время: за июль было продано на 6,5% меньше авто, чем годом ранее. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) говорит о достижении объема торговли в 134,64 тыс. машин в месяц. Об этом пишет ТАСС в своем материале.

Прогноз о дальнейшей динамике рынка сделал Томас Штэрцел, председатель комитета автопроизводителей АЕБ. Он отметил, что рост, который был достигнут в первой половине года, сменится снижением объема торгов из-за мирового дефицита электронных компонентов.

Похожий прогноз делала гендиректор «Рольф» Светлана Виноградова. По ее словам, доступность автомобилей не будет расти до конца года. О динамике продаж легковых машин в текущем году читателям рассказало издание «ФедералПресс».

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аеб дефицит авторынок Ассоциация европейского бизнеса электронные компоненты
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