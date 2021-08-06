Боксер Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призером Олимпийских игр

Токио, 6 августа. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов взял серебряную медаль на летних Олимпийских играх в Токио.

Спортсмен, выступающий в Японии под флагом Олимпийского комитета России, стал вторым в весе до 91 кг. Гаджимагомедов в финальной схватке без шансов проиграл представителю Кубы Хулио ла Крусу со счетом 0:5. Спортсмен из Южной Америки стал двукратным олимпийским чемпионом. Бронзовыми призерами в данной весовой категории стали новозеландец Дэвид Ньика и бразилец Абнер Тейшейра.

Муслим Гаджимагомедов принес в копилку российской сборной 60-ю по счету медаль на Олимпиаде в Токио. Спортсмены, выступающие под флагом Олимпийского комитета России, занимают пятое место в неофициальном командном зачете. В активе атлетов 16 золотых, 23 серебряных и 21 бронзовая медаль. Выше россиян в рейтинге только сборные США, Китая, Японии и Австралии.

Ранее стало известно, что бразильская волейболистка Тандара Алвес Кайшета отстранена от ОИ после положительного допинг-теста. Решение вступает в силу с 5 августа, это означает, что спортсменка не сможет принять участие в матче против сборной Южной Кореи в полуфинальном этапе Игр.